الهلال يعبر البوليس الكيني بثلاثية ويتأهل للمجموعات

فاز الهلال السوداني على البوليس الكيني بـ3 أهداف مقابل هدف في إياب الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال إفريقيا وتأهل إلى دور المجموعات. فرحة الجماهير من داخل ملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية بتأهل فريق الهلال إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عقب فوزه بـ3 أهداف مقابل هدف على البوليس الكيني في إياب الدور التمهيدي الثاني الجزيرة – السودان

