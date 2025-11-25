شاهد بالصور والفيديو.. رغم الحرب والمعاناة.. جمهور كرة القدم بإستاد “ربك” يطرب نفسه بالمدرجات ويغني بمصاحبة الفرقة الموسيقية خلال إحدى المباريات “يا ظبية المسالمة”

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, أعجاب المتابعين الذين شاركوه على نحو واسع عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من إستاد مدينة “ربك”, بولاية النيل الأبيض, حسبما ذكر ناشروه, أظهر الجمهور الرياضي بالمدينة وهو يتفاعل من على المدرجات. الجمهور الرياضي أطرب نفسه بالغناء أثناء سير إحدى المباريات بالدوري التأهيلي, على أنغام الأغنية الشهيرة “يا ظبية المسالمة”, التي قامت بعزفها الفرقة الموسيقية الموجودة بالملعب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

