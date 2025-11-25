بالصور والفيديو.. المريخ يفتتح مشواره في الدوري الرواندي بعرض راقي وأداء ملفت.. شاهد إبداعات ومهارات محترفه الجديد التي لفتت الأنظار وملخص المباراة كاملة

افتتح المريخ السوداني, مشواره في الدوري الرواندي بأفضل طريقة وذلك بعد تقديم عرض راقي في استهلال مبارياته أمام فريق كيوفو الرواندي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كسب المريخ, المباراة بهدفين دون مقابل حملا توقيع لاعب الطرف السنغالي, داودا با, والمهاجم الوطني أسد. وخطف المحترف الغيني بشير بانغورا, الأضواء بمهاراته العالية في المراوغة, حيث صنع الفارق بإنطلاقاته القوية من الناحية اليسرى والتي توجها بصناعة الهدف الثاني للمهاجم أسد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

