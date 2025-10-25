ليفربول يرد على أنباء رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. فابريزيو رومانو يكشف

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن محمد صلاح لا يخطط للرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة، رغم الجدل حول علاقته بالمدرب آرني سلوت.

وجاء الحديث بعد أن أثار صلاح بعض التساؤلات بين جماهير الفريق، بعدما حذف صورة قميصه في ليفربول من حسابه على منصة «إكس» واستبدلها بصورة شخصية مع ابنتيه، كما أزال وصفه كلاعب في النادي، مكتفيًا بعبارة «يقيم في ليفربول». وكان ذلك عقب مشاركته بديلًا لمدة 15 دقيقة في مباراة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز «الريدز» 5-1.

وقال رومانو في تصريحات نشرها موقع GiveMeSport البريطاني: «وفقًا لمصادر داخل النادي لا توجد مشاعر سلبية داخل ليفربول تجاه محمد صلاح. النجم المصري لا يزال جزءًا أساسيًا من الفريق والمشروع».

وأضاف: «ليفربول يدرك أن صلاح لا يعيش أفضل أيامه، لكن النادي يواصل دعمه وثقته به، ولا توجد أي مشاكل على الإطلاق».

وأشار رومانو أيضًا إلى أن إدارة ليفربول لا تشعر بالقلق من تغييرات صلاح على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم مخاوف بعض الجماهير من أن تكون علامة على الغضب أو التفكير في الرحيل. وأكد أن صلاح لايزال جزءًا أساسيًا من خطط المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي يهدف لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

المصري اليوم