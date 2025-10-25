شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يجري في صالة الفرح بطريقة مضحكة ويرقص بشكل هستيري والجنس اللطيف يعلق: (العريس الفرفوش رزق)

خطف عريس سوداني, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفافه الذي أقيم بإحدى القاعات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن العريس, ظهر وهو يشارك عدد من أصدقائه الرقص بطريقة وصفها المتابعون بالهستيرية.

وبعد بلحظات فاجأ العريس الجميع بعد أن قام بالجري داخل قاعة فرحه, متوجهاً نحو مجموعة أخرى من أصدقائهم ليشاركهم الرقص.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد نال العريس إعجاب المتابعين بخفة دمه وشخصيته الكوميدية وهو ما جعل البعض خصوصاً الجنس اللطيف يكتب: (العريس الفرفوش رزق).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)