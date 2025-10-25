- 1/2
- 2/2
خطف عريس سوداني, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفافه الذي أقيم بإحدى القاعات.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن العريس, ظهر وهو يشارك عدد من أصدقائه الرقص بطريقة وصفها المتابعون بالهستيرية.
وبعد بلحظات فاجأ العريس الجميع بعد أن قام بالجري داخل قاعة فرحه, متوجهاً نحو مجموعة أخرى من أصدقائهم ليشاركهم الرقص.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد نال العريس إعجاب المتابعين بخفة دمه وشخصيته الكوميدية وهو ما جعل البعض خصوصاً الجنس اللطيف يكتب: (العريس الفرفوش رزق).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يجري في صالة الفرح بطريقة مضحكة ويرقص بشكل هستيري والجنس اللطيف يعلق: (العريس الفرفوش رزق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.