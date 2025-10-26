عاد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, للإهتمام بعرسان الموسم المذيع اللامع أحمد العربي, وعروسته الصحفية المعروفة لينا يعقوب, بصور تم تداولها حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الثنائي في لقطات من إجازتهما بشهر العسل, بعد أن قررا عدم السفر والبقاء بمصر. العريس أحمد العربي, وثق لقطات جميلة مع عروسه لينا يعقوب, نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بمشاركة الصور عبر عدد من الصفحات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. عرسان الموسم “أحمد ولينا” يعودان لإكتساح السوشيال ميديا بلقطات من شهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.