شاهد بالصور.. عرسان الموسم “أحمد ولينا” يعودان لإكتساح السوشيال ميديا بلقطات من شهر العسل

عاد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, للإهتمام بعرسان الموسم المذيع اللامع أحمد العربي, وعروسته الصحفية المعروفة لينا يعقوب, بصور تم تداولها حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الثنائي في لقطات من إجازتهما بشهر العسل, بعد أن قررا عدم السفر والبقاء بمصر.

العريس أحمد العربي, وثق لقطات جميلة مع عروسه لينا يعقوب, نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بمشاركة الصور عبر عدد من الصفحات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

