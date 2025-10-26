شاهد بالصورة والفيديو.. مُسن سوداني يودع مصر بالدموع ويصف أهلها بالحلوين والكريمين والجمهور المصري يرد: (دموعك غالية علينا يا حاج والسودان ومصر بلد واحدة)

فشل مُسن سوداني, في السيطرة على مشاعره حيث ذرف الدموع أثناء استعداده لمغادرة مصر, في طريقه نحو وطنه السودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أجرى موقع “تليجراف مصر”, مقابلة مع الحاج السوداني, تحدث فيها وهو يستعد للسفر, عن مصر, وأهلها. المُسن السوداني, تغزل في الشعب المصري, قائلاً: (المصريين الحلوين الكريمين), ليرد عليه الجمهور المصري, المتواجد بالصفحة (دموعك غالية علينا يا حاج والسودان ومصر بلد واحدة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

