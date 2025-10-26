أسلم الأمير عبدالقادر منعم منصور الروح إلى بارئها وأغمض عينيه إلى الأبد .. مات الأمير عبدالقادر منعم في الأرض والدار التي أحبها وأحبته .. رفض في إباءٍ وشموخ أن يغادرها وقد استباحتها مليشيات وعصابات التمرد .. رفض أن يغادر منزله وداره حيث تاريخ أجداده المسطور على لوح الجسارة والشجاعة والشهامة ..

■ مات الأمير عبدالقادر منعم منصور ميتةً تشبهه .. رحل وقد سطّر مواقف للتاريخ .. مواقف ستطالعها الأجيال جيلاً بعد جيل تقرأ سيرة رجل كتب آخر فصول حياته بمدادٍ يليق بالرجال الشجعان من أمثاله ..

■ رحل الأمير عبدالقادر منعم منصور وقد قال كلمته في وجه المجرمين والقتلة .. وقف في وجههم صامداً وشجاعاً لم تهتز له شعرة ولم يطرف له جفن ..

■ رحل أمير عموم قبائل دار حمر رحيلاً يليق بسيرة أجداده ومات ميتةً سيفاخر بها أهله وأحفاده ..

■ رحم الله الأمير عبدالقادر منعم منصور .. مات (بضي عينه) وصفاء روحه وكاريزما القادة والرموز الذين لا يتكررون كثيراً ..

■ رحم الله الأمير عبدالقادر منعم منصور .. رحمه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد