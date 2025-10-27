مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في باريس

لفتت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة خلال تواجدها في باريس، حيث شاركت جمهورها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة راقية.

اختارت مي فستانًا قصيرًا باللون الرمادي المزين بنقوش ناعمة، مع أكمام واسعة بتصميم فخم أضفى على الإطلالة لمسة من الأناقة الأوروبية، ونسقت معه بوت طويل باللون الأسود.

وأكملت مي عمر إطلالتها بنظارة شمسية كبيرة مع شعر منسدل ومكياج ناعم أبرز ملامحها.

وعلقت الفنانة على الصورة قائلة: “باريس لمدة 24 ساعة فقط… هناك شيء كبير يتم التحضير له خلف الكواليس”.

وهذا التعليق الذي أثار فضول متابعيها الذين تساءلوا عن المفاجأة التي تحضّر لها باريس.

صدى البلد