“الصفقة جاهزة والعرض مفتوح”.. الكشف عن تفاصيل العرض السعودي لإقناع صلاح باللعب في دوري روشن

تجدد الحديث عن اهتمام مسؤولي دوري روشن السعودي بضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وقد كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل العرض السعودي الجديد الهادف لإقناع اللاعب بالقدوم إلى المملكة.

ويعد صلاح الهدف الأول والأكثر رغبة لدى الدوري السعودي الذي يسعى لجذب أبرز النجوم العالميين، بينما يبدي اللاعب نفسه رغبة صريحة في خوض تجربة لعب في الشرق الأوسط في مرحلة ما من مسيرته.

في صيف 2024، فشل الدوري السعودي في إقناع صلاح بالانتقال، حيث ختار النجم المصري البقاء في ليفربول وتوقيع عقد جديد جعله أعلى لاعب أجرا في تاريخ النادي.

لكن الأداء الجماعي لنادي ليفربول هذا الموسم مع انضمام عدد كبير من الوجوه الجديدة للفريق، لم يرق إلى تطلعات الجماهير، كما أن أداء صلاح الفردي شهد تراجعا ملحوظا مقارنة بمستوياته السابقة.

ونفى موقع “Tbrfootball” استبعاد صلاح من حسابات دوري روشن، مؤكدا أن العرض السعودي للتعاقد معه مازال قائما، بل ويحمل مزايا جديدة تجعله يقترب جدا من تلك التي يحصل عليها نجم الدوري السعودي الأول وقائد نادي النصر الدولي البرتغالي الأول كريستيانو رونالدو.

وأوضح الموقع أن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي بات خيارا واقعيا جدا، خاصة أن العرض المقدم له يضعه في نفس الفئة المالية لرونالدو، الذي يعد حاليا أعلى لاعب دخلا في العالم.

ويتضمن العرض المغري المقدم لصلاح وفقا لموقع “Tbrfootball” ما يلي:

– راتبا سنويا يقارب 150 مليون جنيه إسترليني.

– منصب سفير للسياحة في المملكة.

– حق التملك الجزئي لناد سعودي مستقبلا.

يشار إلى أن مصادر صحفية تحدثت عن حصول رونالدو على 15 بالمئة من ملكية نادي النصر عند تجديد عقده بعد نهاية الموسم الماضي.

وأوضح موقع “Tbrfootball” عبر تصريحات لمسؤول المراسلين لديه، غرايم بيلي، عدم وجود مفاوضات حاليا بين السعوديين وصلاح أو ليفربول حول انتقال محتمل في سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وأكد بيلي: “الروابط بين صلاح والدوري السعودي لن تختفي، بل هو لا يريد لها أن تختفي. في النهاية، سيصل إلى السعودية يوما ما. أؤكد أن العرض السعودي مفتوح، والصفقة جاهزة في أي وقت يقرر فيه صلاح القبول. لا توجد مفاوضات حاليا، ولا حتى في يناير، لأنهم لا يحتاجون لذلك — هم مستعدون عندما يكون هو مستعدا”.

المصدر: “Tbrfootball”

