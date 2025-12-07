- 1/2
- 2/2
لقى شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق بلانة / أدندان بأسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.
تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغ من الأهالى يفيد وقوع الحادث بالمنطقة سالفة الذكر، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة 9 آخرين ، فتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التى باشرت نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على أسباب وقوعه، كما تم رفع آثار الحادث عن الطريق لتيسير حركة السيارات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص وإصابة 9 فى انقلاب سيارة بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.