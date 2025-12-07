إحباط تهريب (29) ألف رأس بنقو و(46) ألف حبة ترامادول بشندي

- 1/2
حقّقت اليوم قوات الجمارك إنجازاً نوعياً جديداً في مكافحة التهريب، حيث تمكنت شعبة مكافحة التهريب بشندي، وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة والخلية الأمنية، من إحباط محاولة تهريب كبيرة شملت ضبط عدد (2) عربة محملة بـ(29) جوال تحتوي على (29,000) رأس من مخدر البنقو، إضافة إلى ضبط (46,000) حبة من مخدر الترامادول، والقبض على (8) متهمين متورطين في العملية.
وقف والي ولاية نهر النيل، د. محمد البدوي عبد الماجد، برفقة أعضاء لجنة أمن الولاية على الضبطية، حيث أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات في حماية المجتمع من آفة المخدرات، مؤكداً أن هذه العمليات النوعية تعكس اليقظة العالية والتنسيق المحكم بين الأجهزة الأمنية.
من جهته، أشاد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، بالإنجاز، مثمناً الأداء المتميز لقوات مكافحة التهريب بولاية نهر النيل والدور المهم لجهاز المخابرات العامة والخلية الأمنية في دعم العمليات الميدانية.
وأكد أن هذه النجاحات المتتالية تعكس الاستعداد المستمر لمنسوبي الجمارك في حماية البلاد من المخاطر التي تستهدف أمنها واستقرارها.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
