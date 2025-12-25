- 1/2
- 2/2
قرر مجلس عمداء جامعة شندي أن يكون يوم الأحد 11 يناير 2026 موعداً لبداية المعاينات والتسجيل للطلاب الجدد دفعة 2024 المرشحين للقبول بجميع كليات الجامعة بمقار الكليات بمحليتي شندي والمتمة على أن تبدأ الدراسة في يوم 18 يناير 2026 وفق تقويم يعلن لاحقا.
جاء ذلك في اجتماعه رقم (6) لسنة 2025 المنعقد بإدارة الجامعة الاربعاء هذا وقد بلغ عدد الطلاب المرشحين للقبول بجامعة شندي 1700 طالباً وطالبة على مستوى البكلاريوس والدبلومات التقنية.
ورحب السيد مدير الجامعة بالطلاب المرشحين وهنأهم علي اختيارهم جامعة شندي واشاد بإحكام التنسيق مع صندوق رعاية الطلاب بمحليتي شندى والمتمة من أجل استمرار واستقرار الدراسة بالجامعة.
ووجه بتسهيل عملية تسجيل الطلاب الجدد دفعة 2024 المقرر لها الحادي عشر من شهر يناير القادم .
كما وجه السيد مدير الجامعة بتسخير كافة إمكانات الجامعة البشرية والمادية لمعاونة الطلاب واولياء أمورهم في إنجاز عملية التسجيل في أقصر وقت ممكن وشدد على تيسير الإجراءات، خاصة فيما يلي عملية الكشف الطبي وعملية تحصيل الرسوم الدراسية واستخراج البطاقة الجامعية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس عمداء جامعة شندي يحدد 11 يناير القادم موعدا لبداية المعاينات والتسجيل للطلاب الجدد دفعة 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.