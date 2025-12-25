مجلس عمداء جامعة شندي يحدد 11 يناير القادم موعدا لبداية المعاينات والتسجيل للطلاب الجدد دفعة 2024

قرر مجلس عمداء جامعة شندي أن يكون يوم الأحد 11 يناير 2026 موعداً لبداية المعاينات والتسجيل للطلاب الجدد دفعة 2024 المرشحين للقبول بجميع كليات الجامعة بمقار الكليات بمحليتي شندي والمتمة على أن تبدأ الدراسة في يوم 18 يناير 2026 وفق تقويم يعلن لاحقا.

جاء ذلك في اجتماعه رقم (6) لسنة 2025 المنعقد بإدارة الجامعة الاربعاء هذا وقد بلغ عدد الطلاب المرشحين للقبول بجامعة شندي 1700 طالباً وطالبة على مستوى البكلاريوس والدبلومات التقنية.

ورحب السيد مدير الجامعة بالطلاب المرشحين وهنأهم علي اختيارهم جامعة شندي واشاد بإحكام التنسيق مع صندوق رعاية الطلاب بمحليتي شندى والمتمة من أجل استمرار واستقرار الدراسة بالجامعة.

ووجه بتسهيل عملية تسجيل الطلاب الجدد دفعة 2024 المقرر لها الحادي عشر من شهر يناير القادم .