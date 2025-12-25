تصنيع الإجلاس.. وزير التّربية بولاية نهر النيل يلتقي وفد شركة جياد

أكّد الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التّربية والتّعليم بولاية نهر النّيل، الوزير المكلّف، أنّ شركة جياد تمثٍل شريك أصيل للوزارة في إنفاذ العديد من البرامج والمشروعات التعليمية بالولاية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالدامر، الاربعاء بوفد شركة جياد برئاسة الدكتور محمد الحسن الشريف، مدير شركة جياد للألمونيوم.

وبحث اللّقاء التّرتيبات المتعلّقة بتصنيع إجلاس مدارس المرحلة المتوسّطة بالولاية وذلك في إطار الشراكة القائمة بين الوزارة وشركة جياد.

وجدّد وزير التربية والتعليم ثقته في شركة جياد كشركة رائدة في مجال صيانة وتصنيع الإجلاس، مشيراً إلى أنها تعتبر الشّركة الأكثر تواصلاً مع الوزارة وكشف عن رغبتهم في التعاون مع الشركة لتصنيع الإجلاس المطلوب وذلك بالتّنسيق مع وزارة المالية وصندوق التنمية المحلية بالولاية.