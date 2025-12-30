شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية “لوشي”: (نسيت أشخاص مقربين مني بعد ما فقدت الذاكرة لمدة عامين نتيجة “جلطة” وهذا الموقف أصبح سبب رئيسي في نجاحات الآن)

- 1/2
كشفت نجمة السوشيال ميديا, وحسناء الإعلام السوداني, آلاء المبارك, عن معاناتها مع الشهرة وذلك خلال مقابلة عبر برنامج “بودكاست”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدثت المذيعة الشهيرة باسم “لوشي”, عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها قبل 7 سنوات, من الآن.
وأكدت “لوشي”, أنها تعرضت لجلطة في المخ, تسببت لها في فقدان ذاكرة استمر معها لمدة عامين, وبسببه نسيت أشخاص كانوا مقربين منها.
وذكرت الحسناء السودانية, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن هذا الموقف كان سبباً في نجاحاتها فيما بعد, مؤكدة أن الخير موجود بالشر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
