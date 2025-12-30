شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية تشعل حفل غنائي بوصلة رقص فاضحة بمؤخرتها وتصرخ: “بنحب الركوب العالي” والجمهور: (النظام العام ما بنفع مع القونات جيبوا ليهم القوات الخاصة)

أثارت مطربة سودانية, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو من حفل غنائي قامت بإحيائها بحضور عدد من الأسر, والرجال. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المطربة أشعلت الحفل بوصلة رقص فاضحة بمؤخرتها أثناء تقديمها وصلة غنائية قالت فيها: (بنحب الكروزرات والركوب العالي). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه عبر عن غضبه الشديد من أفعال المطربة ورقصاتها التي وصفت بالفاضحة, حيث علق أحد المتابعين قائلاً: (واضح انو النظام العام ما بنفع مع القونات جيبوا ليهم القوات الخاصة بعد كدة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

