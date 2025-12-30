شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات الوطن العربي من “اليمن وسوريا ولبنان وتونس” يتنافسن على ترديد الأغنية السودانية الترند “بقى ليك بمبي” وساخرون: (شكله متحور جديد زي الليلة بالليل نمشي شارع النيل)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع وصاحبته تعليقات ساخرة من الجمهور المتابع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر حسناوات من جنسيات عربية, مختلفة يتنافسن على ترديد الأغنية السودانية, التي تصدرت “الترند” في الأشهر الماضية “بقى ليك بمبي”. التنافس بدأته فتاة يمنية, ثم لحقتها حسناء تونسية, وأخرى لبنانية, ويوتيوبر سورية, وسط سخرية واسعة من الجمهور أبرزها: (شكله متحور جديد زي الليلة بالليل نمشي شارع النيل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

