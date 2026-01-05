حطيت ايدي في الطين.. هالة صدقي تكشف كواليس أصعب مشاهدها

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن فخرها بالتعاون مع كبار المخرجين في بداية مشوارها الفني، مثل يوسف شاهين وعاطف الطيب.

وقالت هالة صدقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن عاطف الطيب، كان يهتم بتنفيذ المشهد بواقعية، وعلقت: «في فيلم قلب الليل، أمرني عاطف الطيب بقص أظافري وتلطيخ يدي بالطين لأبدو مثل راعية غنم بصدق، ومن هنا استمرت في التركيز على مثل هذي التفاصيل في كل أعمالها.

وتابعت هالة صدقي، أنها استفادت كثيرا من العمل مع المخرج عاطف الطيب، معلقة: «لو ربنا مد في عمر عاطف الطيب كان بقالي شأن تاني في السينما».

صدى البلد