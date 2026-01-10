شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تشعل حفل زواج شقيقها “مايكل” بوصلة رقص مثيرة

تصدر زواج مايكل روبرت وليم, شقيق الفنانة الشهيرة “مونيكا”, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, وذلك بعد انتشار صور ومقاطع فيديو من الفرح على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الحسناء أشعلت حفل زواج شقيقها بمشاركتها في الفرح بالرقص على أنغام زملائها المطربين. وأظهرت إحدى اللقطات المتداولة الفنانة مونيكا روبرت, ترقص بطريقة مثيرة على أنغام أغنيتها “بجو عايدين”, التي كان يرددها أحد المطربين المشاركين في الفرح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

