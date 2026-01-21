شاهد بالفيديو.. مقاتلون بالجيش يردون على تهدايدات مليشيا الدعم السريع بدخول أم درمان: (هواء العاصمة ما بتشموه تاني ولا في الأحلام ولدينا أولاد تحت التدريب)

رد جنود بالجيش السوداني, على تهديدات مليشيا الدعم السريع, التي انطلقت منذ يومين بدخول أم درمان, ومدن العاصمة الخرطوم, من جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد توعد مقاتلو الجيش, جنود المليشيا بالهلاك حال تقدمهم مرة أخرى نحو مدن العاصمة التي هربوا منها على حد تعبيرهم. فردي الجيش, تحدثوا بلغة التحدي حيث قالوا في رسالتهم: (هواء العاصمة ما بتشموه تاني ولا في الأحلام ولدينا أولاد تحت التدريب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

