شاهد بالفيديو.. داعية سوداني: (الكيزان مثل بص الوالي لن يتركوا لك القيادة لكن بوصلوك المحطة بسرعة وهم أحسن من غيرهم)

شبه شيخ وداعية, سوداني, حكومة الرئيس المعزول عمر البشير, “الكيزان”, ببص الوالي, وذلك خلال حديث ساخر له عبر مقطع فيديو متداول. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد الداعية أن “الكيزان” كانوا يقودون البلاد مثل بص الوالي, ويسمحون للنشالين وغيرهم بركوب البص. وأضاف ساخراً أن السائق لن يسمح لك بمقعد القيادة وهو الذي يعد بمثابة كرسي الحكم, حيث يقودك ويوصلك للمحطة بسرعة, وختم قائلاً: (هم أحسن من غيرهم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

