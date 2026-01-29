خلال انفجار “حارة قارون”.. إصابة سودانيين بحروق في حي السيدة زينب بالقاهرة

هز دوي انفجار حي السيدة زينب العريق مساء اليوم، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل إحدى الشقق السكنية بحارة قارون، ما تسبب في حالة من الذعر والهلع بين سكان عقار شاهق الارتفاع.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من موقع “مصراوي”,فقد بدأت الواقعة حين تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بوقوع انفجار مدوٍ داخل عقار مكون من 13 طابقاً بشارع محمد فريد (حارة قارون).

حسب المعاينات الأولية، تسبب تسرب غاز في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالطابق الرابع، مما أدى إلى تحطم أجزاء من محتويات الشقة وتصاعد ألسنة اللهب التي هددت الطوابق العليا من البرج السكني.

أسفر الانفجار عن إصابة شخصين (يحملان الجنسية السودانية) – كانا متواجدين داخل الشقة لحظة وقوع الحادث- بحروق من الدرجة الأولى في مناطق متفرقة من الجسد ونقلا إلى مستشفى المنيرة.

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار ومنع امتداده لباقي طوابق العقار الـ 13. وانتقلت فرق المعمل الجنائي لفحص موقع الحادث وتحديد السبب الدقيق وراء انفجار الأسطوانة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)