نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, صور حديثة لاقت إعجابا واسعا وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, بكامل أناقتها خلال إحيائها حفل غنائي بالعاصمة المصرية القاهرة. المطربة الشهيرة مازحت متابعيها وهي تتغزل في نفسها, حيث كتبت على الصور التي حازت على إعجاب أكثر من 5 ألف متابع: (المزاج رايق وسليم.. الخضرة والوجه الإنتو عارفينو طبعاً). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. السلطانة هدى عربي تنشر صور من أحدث إطلالة لها وتتغزل في نفسها (الخضرة والوجه الإنتو عارفينو طبعاً) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.