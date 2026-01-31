شاهد بالصورة والفيديو.. نائب رئيس نادي الهلال يثير الجدل برقصات مثيرة مع محترف الفريق داخل أرضية الملعب احتفالاً بالفوز على صن داونز وساخرون: (هذا المنصب جلس عليه عظماء)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره عقب نهاية مباراة الهلال السوداني, وصند داونز, والتي كسبها ممثل السودان, بهدفين مقابل هدف. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر الفيديو نائب رئيس نادي الهلال, ورئيس القطاع الرياضي بالنادي, محمد إبراهيم العليقي, وهو يحتفل بالفوز مع محترف الفريق, من داخل أرضية الملعب عقب نهاية المباراة. وظهر العليقي, يشارك “كوليبالي”, الرقص بطريقة وصفتها بعض الجماهير بالمثيرة, كما أنتقدوا نائب الرئيس بتعليقات كان أبرزها: (هذا المنصب الذي تجلس عليه أنت يا عليقي جلس عليه عظماء قبلك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

