- 1/2
- 2/2
تصدر مقطع فيديو لرئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع رئيس مجلس السيادة, وهو يكسر “البروتوكول”, الرئاسي خلال موكب حاشد بأحد شوارع العاصمة الخرطوم.
“البرهان” ظهر وهو يشرب كوب من عصير “العرديب”, أهداه له مواطن, كان ضمن المئات الذين شهدوا موكب قائد الجيش.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام رئيس مجلس السيادة, برفع كوب “العرديب”, وتناوله وسط هتافات داوية من المواطنين الذين أشادوا بشجاعته وتواضعه الكبير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. رئيس مجلس السيادة “البرهان” يكسر “البروتوكول” ويشرب “كوب” من “العرديب” أهداه له مواطن خلال موكب حاشد بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.