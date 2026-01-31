شاهد بالصور والفيديو.. رئيس مجلس السيادة “البرهان” يكسر “البروتوكول” ويشرب “كوب” من “العرديب” أهداه له مواطن خلال موكب حاشد بالخرطوم

تصدر مقطع فيديو لرئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع رئيس مجلس السيادة, وهو يكسر “البروتوكول”, الرئاسي خلال موكب حاشد بأحد شوارع العاصمة الخرطوم.

“البرهان” ظهر وهو يشرب كوب من عصير “العرديب”, أهداه له مواطن, كان ضمن المئات الذين شهدوا موكب قائد الجيش.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام رئيس مجلس السيادة, برفع كوب “العرديب”, وتناوله وسط هتافات داوية من المواطنين الذين أشادوا بشجاعته وتواضعه الكبير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)