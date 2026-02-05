شاهد بالفيديو.. لاعب الأهلي المصري والتحرير البحراوي “قرن شطة”: (بوظت المراهنات في الدوري السوداني بعد هدفي في مرمى الهلال)

كشف اللاعب السوداني, عبد المنعم مصطفى حسين, الشهير باسم “قرن شطة”, في حوار “بودكاست”, مع إعلامي مصري, عن الطرائف التي صاحبت مشواره الكروي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد “شطة”, الذي لعب لفريق التحرير البحراوي, والأهلي المصري, في جيله الذهبي بقيادة الخطيب, وحسن حمدي, أنه تسبب في إلغاء المراهنات بالدوري السوداني.

وقال اللاعب الذي لعب في فترة الثمانينيات من القرن الماضي, أن المشجعين في الدوري السوداني, كانوا يقومون بما يسمى “توتو كورة”, أي ترشيح الفريق الذي سيفوز بين الهلال, والتحرير.

وأضاف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن كل ترشيحات الجمهور وقتها ذهبت لفوز الهلال, لكن بعد أن سجلت هدف في مرمى الهلال, خلال مباراة التحرير, خسر جميع المشجعين المراهنات وقالوا: (شطة بوظ التوتو كورة).

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)