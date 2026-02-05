شاهد بالفيديو.. التيكتوكر “تجاني كارتا” يتوسط لحل الأزمة ويغني أغنية للشعب المصري لإيقاف الحملات و “الكشات” ضد السودانيين في مصر

نشر التيكتوكر السوداني, الشهير “التجاني كارتا”, مقطع فيديو كوميدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قال “كارتا”, أنه سيتوسط لإيقاف الحملات التي تقوم بها السلطات المصرية, ضد النازحين السودانيين, الذين دخلوا مصر, بطريقة غير شرعية.

التيكتوكر الشهير, تغنى بأغنية الفنان المصري بهاء سلطان, “أنا مصمم”, وأكد أن الأغنية ستشفع للسودانيين, من ترحيلهم من مصر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)