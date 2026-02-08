بعد العودة إلى التدريبات.. هل ينتهي تمرد رونالدو أمام أركاداغ؟

استياء كريستيانو يجذب الأنظار قبل الموقعة الآسيوية

كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، عن حقيقة سفر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، خارج المملكة السعودية على هامش أزمته الأخيرة في دوري روشن.

وقالت مصادر لصحيفة “اليوم” السعودية: “رونالدو يتواجد بالرياض ولا صحة لسفره خارج السعودية”.

وأضافت: “شارك رونالدو في التدريبات مع النصر، اليوم، قبل مواجهة أركاداغ التركمنستاني، لكن من الأرجح أن يعود الدون للمشاركة في المباريات مع العالمي بداية من مباراة الفتح في الجولة المقبلة من دوري روشن”.

ويحل النصر ضيفًا على أركاداغ، مساء الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دروي أبطال آسيا 2.

وشهدت المباريات الماضية غياب رونالدو، بسبب غضبه من سياسة الانتقالات في دوري روشن، لكن تلقى صاروخ ماديرا دعما من جماهير النصر في لقاء الكلاسيكو ضد الاتحاد، حيث حمل المشجعون لافتات تحمل اسمه ورقمه بالمدرجات.

وكان رونالدو شعر بغضب شديد، بعد انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى الهلال، قادمًا من اتحاد جدة، خلال الميركاتو الشتوي.

وبحسب شبكة CBS، فإن رونالدو يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع النصر، بقيمة 50 مليون يورو.

كورررة