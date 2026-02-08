شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يرد على إتهامات جمهور مواقع التواصل: (عندي جن بجيب لي القروش!! المشكلة وين؟)

عاد الشيخ السوداني, المثير للجدل الأمين عمر الأمين, للرد على سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي التي انطلقت مؤخراً عقب ظهوره في مقاطع فيديو متداولة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر شيخ الأمين, في مقطع جديد تحدث فيه عن الهجوم الانتقادات التي ظل يتعرض لها. وقال الشيخ, أنه البعض ظل يردد ويسأل عن مصدر ثروته, حيث اتهمه البعض بالتعامل مع الجن, ليرد قائلاً: (عندي جن بجيب لي القروش!! المشكلة وين؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

