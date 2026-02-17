بنك التضامن الإسلامي بالقضارف يسير قافلة الدعم والمؤازرة لجهاز المخابرات بسنار

سير بنك التضامن الاسلامي بولاية القضارف، الاثنين، قافلة الدعم والمؤازرة الغذائية الخامسة لجهاز المخابرات العامة بولاية سنار لهيئة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتي تشمل كميات كبيرة من السكر والدقيق والبصل والزيت والعدس والارز لمقابلة شهر رمضان المعظم.

وأوضح الاستاذ فتح الرحمن عوض السيد مدير بنك التضامن الاسلامى بولاية القضارف ان هذه القافلة تأتي تنفيذا مباشرا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة بنك التضامن الاسلامي دعما وموازرة للأجهزة الأمنية وهي تخوض معركة الكرامة إنابة عن الشعب السوداني.

وأكد فتح الرحمن عوض السيد اهتمام بنك التضامن وحرصه على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى واسنادها وهي تخوض معركة الكرامة، مشيرا في ذلك للدعومات التي ظل يقدمها البنك طوال الفترات الماضية.