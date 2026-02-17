الهلال السوداني يواجه نهضة بركان المغربي في ربع نهائي الأبطال

سحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم قرعة ربع نهائي بطولتي أبطال الدوري والكونفدرالية بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة نخبة من أساطير الكرة الإفريقية .

وأسفرت القرعة عن مواجهة الهلال لنهضة بركان المغربي، فيما يواجه الأهلي المصري الترجي التونسي، ويواجه صن داونز الجنوب أفريقي الملعب المالي، و بيراميدز المصري الجيش الملكي المغربي .

وسيواجه الفائز من الهلال ونهضة بركان ، الفائز من بيراميدز والجيش الملكي في نصف النهائي .

