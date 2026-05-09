القوات المسلحة تحرر منطقة الكيلي

الجيش السوداني تمكّنت قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها من تحرير منطقة الكيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي بعد معارك بطولية ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية وقوات المتمرد جوزيف توكا.

وقد كبّدت قواتنا المليشيا المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما فر من تبقى منهم هاربين أمام ضربات قواتكم المسلحة.

وأكّدت قيادة الفرقة الرابعة مشاة أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تطهير كامل مناطق المسؤولية ودحر التمرد وتأمين الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار.

سونا

