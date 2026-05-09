تعبيرية تنطلق غدًا الأحد امتحانات الشهادة المتوسطة السودانية لعام 2026 بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة 1830 تلميذًا وتلميذة موزعين على مركزين للبنين والبنات، مجهزين بكامل الاحتياجات التعليمية والصحية.

وأكد القنصل العام بالإنابة بقنصلية السودان بالإسكندرية غانم أحمد يحيى اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاق الامتحانات في موعدها بالتزامن مع ولاية الجزيرة، مشيرًا إلى جاهزية اللجان والفرق المشاركة.

ونوه يحيى بالدور الكبير للسلطات المصرية المختصة في تأمين المدارس ومتابعة سير الامتحانات، موضحًا أن الترتيبات تمت بالتنسيق بين الجهات السودانية والمصرية المعنية، التي أبدت تعاونًا تامًا في جميع مراحل الامتحانات.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 1800 تلميذ يجلسون لامتحانات الشهادة المتوسطة السودانية غدًا بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.