أحمد سعد يثير الجدل بحذف منشور انفصاله عن زوجته علياء بسيوني

قام الفنان أحمد سعد بحذف منشور إعلانه انفصاله عن زوجته علياء بسيونى، وذلك بعد دقائق قليلة من نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.وكان أحمد سعد قد أعلن انفصاله رسميًا من خلال بيان كشف فيه تفاصيل الانفصال، مؤكدًا أنه بدأ بالفعل إجراءات الطلاق، إلى جانب إنهاء تولى علياء بسيونى مسؤولية إدارة أعماله خلال الفترة المقبلة.وفور حذف المنشور، أثار الأمر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد كبير من المتابعين عن سبب الحذف، خاصة بعد نشره وإعلانه الانفصال بشكل رسمي.وقال أحمد سعد فى منشور له عبر حسابه بموقع الصور والفيديو «إنستجرام »:«بيان إعلامى نظرا للانفصال عن زوجتى السيدة علياء بسيونى للمرة الثالثة منذ ثلاثة اشهر فاصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالى وأنى أقوم باجراءات الطلاق من أم عيالى فى الوقت الحالى وسيتم الإعلان عن إدارة الأعمال الجديدة خلال الأيام القادمة».وفى العام الماضى، حصدت علياء بسيونى جائزة أفضل مديرة أعمال خلال حفل توزيع جوائز الـMEMA، وذلك بعد سلسلة النجاحات الكبيرة التى حققتها مع الفنان أحمد سعد، الذى تصدر خلال الفترة الأخيرة قوائم المطربين الأكثر انتشارًا ونجاحًا فى مصر والوطن العربى.

وأهدت علياء بسيونى الجائزة إلى زوجها أحمد سعد، مؤكدة أنه شريك نجاحها الأول، ومشيدة بدوره كزوج وفنان تتولى إدارة أعماله، مشيرة إلى أنهما حققا معًا العديد من النجاحات الفنية خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، علق أحمد سعد على تكريم زوجته عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعى، كتب فيه: «مبروك لولا جائزة أحسن مديرة أعمال، وأنا كمان بديها جائزة أحسن وأجدع وأشطر زوجة وأم عن سنة 2025، وإن شاء الله العمر كله نجاح».

