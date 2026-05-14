تسجيل أول حالة إدمان على الذكاء الاصطناعي في إيطاليا!

سجّلت هيئة الخدمات الوطنية لمكافحة الإدمان في إيطاليا أول حالة في البلاد لشخص يخضع للعلاج بسبب إدمانه على الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، وفقا لصحيفة Ilgazzettino.وأشارت الصحيفة إلى أن الحالة تتعلق بفتاة تبلغ من العمر 20 عاما، من مدينة ميستري، كانت قد ابتعدت بشكل شبه كلي عن الحوار والتفاعل مع البشر لعدة أشهر، وبدلا من ذلك لجأت لبرنامج Character AI، الذي يتيح للمستخدمين ابتكار شخصيات افتراضية والتفاعل معها، حيث تتعلم النماذج اللغوية البرمجية تفضيلات المستخدم وتضبط ردودها لإبقائه منخرطا لأطول فترة ممكنة.وقالت الدكتورة لورا سواردي، من مركز “SERD” الإيطالي للوقاية والعلاج من الإدمان:”هذا النوع من الإدمان لم يكن مفاجئا لنا، فريقنا كان مستعدا لمثل هذه الحالات خلال العامين الماضيين، بعد أن أجرى دراسة على الإدمان السلوكي، مثل إدمان ألعاب الفيديو والتسوق القهري.. من بين 4000 مريض يتعالج في مركزنا، يوجد ستة شباب يعانون من إدمان الألعاب الإلكترونية والهواتف، حالة إدمان الذكاء الاصطناعي جديدة، ولكنها متوقعة”.وتشير الدراسات الأوروبية إلى أن 63.8% من الشباب في أوروبا يتفاعلون يوميا مع أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن الأطباء يحذرون من أن بعض الفئات، خصوصا من يعانون من القلق أو العزلة الاجتماعية، أكثر عرضة لفقدان السيطرة على هذا التفاعل.

يشدد الأطباء في إيطاليا على أن حل مثل هذه المشكلات لا يكمن فقط في تحديد وقت استخدام الأجهزة الذكية والهواتف والحواسب يوميا، فالعمل مع أخصائي نفسي وطبيب نفسي ضروري، إلى جانب مشاركة الأسرة، لأن هذا النوع من الإدمان غالبا ما ينبع من قلق أو عزلة اجتماعية موجودة مسبقا، ولا ينشأ من تلقاء نفسه.

