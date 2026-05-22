- 1/2
- 2/2
خرج الدكتور الناجي عبد الله من محبسه لأنّ مكان أمثاله من الصادقين والأوفياء تحت الشمس وضوء القمر وليس في أقبية السجون والمعتقلات ..
■ ستون يوماً أمضاها ناجي عبدالله محبوساً لم يغب خلالها يوماً واحداً من تفاصيل المشهد وتايم لاين الأحداث وتلك هي حال ناجي منذ عقود أنه يحرّك الأحداث ويقود ماكينة الفعل وافقه الناسُ أو خالفوه ..
■ ليس غريباً أن يبادل السودانيون الأوفياء بمختلف ألوان طيفهم السياسي والاجتماعي ، ليس غريباً أن يبادلوا الناجي حبّاً بحب .. ووفاءاً بوفاء ذلك أنه نذر سنوات عمره لله ثمّ لأمته ينافح عنها ويقاتل وله في ساعات الشدة ومدلهمات الأيام هيعاتٌ .. وحكايات ..
■ كنتُ علي يقين بأنّ ناجي عبدالله سيغادر سجنه ولن يمسسه سؤ ..
■ حمداً لله أخي ناجي ..
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر ستون يوماً أمضاها ناجي عبدالله محبوساً لم يغب خلالها يوماً واحداً من تفاصيل المشهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.