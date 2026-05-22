خرج الدكتور الناجي عبد الله من محبسه لأنّ مكان أمثاله من الصادقين والأوفياء تحت الشمس وضوء القمر وليس في أقبية السجون والمعتقلات ..

■ ستون يوماً أمضاها ناجي عبدالله محبوساً لم يغب خلالها يوماً واحداً من تفاصيل المشهد وتايم لاين الأحداث وتلك هي حال ناجي منذ عقود أنه يحرّك الأحداث ويقود ماكينة الفعل وافقه الناسُ أو خالفوه ..

■ ليس غريباً أن يبادل السودانيون الأوفياء بمختلف ألوان طيفهم السياسي والاجتماعي ، ليس غريباً أن يبادلوا الناجي حبّاً بحب .. ووفاءاً بوفاء ذلك أنه نذر سنوات عمره لله ثمّ لأمته ينافح عنها ويقاتل وله في ساعات الشدة ومدلهمات الأيام هيعاتٌ .. وحكايات ..

■ كنتُ علي يقين بأنّ ناجي عبدالله سيغادر سجنه ولن يمسسه سؤ ..

■ حمداً لله أخي ناجي ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد