أدى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان صلاة عيد الأضحى المبارك بمنطقة المتمة بولاية نهر النيل، يرافقه الفريق أول ميرغني إدريس، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية .
وهنأ رئيس مجلس السيادة، لدى مخاطبته المصلين، الشعب السوداني بمناسبة العيد السعيد، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على البلاد في العام القادم وهي تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار، وقد تطهرت كامل أراضيها من دنس التمرد .
كما وجّه سيادته تحية إعزاز وتقدير لأهالي المنطقة، واصفاً إياهم بأهل الكرم والشهامة، ومشيداً بتاريخهم المشهود في تقديم الغالي والنفيس، وبذل الأرواح في سبيل نصرة السودان والتصدي لكل المؤامرات التى تستهدف سيادة البلاد ووحدتها.
وأدّى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن شمس الدين كباشي صلاة العيد صباح اليوم بقشلاق سليمان بشارة بأم درمان بحضور قائد منطقة وادى سيدنا العسكرية، اللواء الركن الوليد عبد القادر أحمد عجبنا .
وتلقى سيادته التهاني من المصلين بمناسبة العيد، متمنياً أن يعيده الله على السودان بالأمن والاستقرار والسلام وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاة العيد .. البرهان في المتمة وكباشي في أمدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.