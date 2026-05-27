صلاة العيد .. البرهان في المتمة وكباشي في أمدرمان

أدى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان صلاة عيد الأضحى المبارك بمنطقة المتمة بولاية نهر النيل، يرافقه الفريق أول ميرغني إدريس، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية .

​وهنأ رئيس مجلس السيادة، لدى مخاطبته المصلين، الشعب السوداني بمناسبة العيد السعيد، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على البلاد في العام القادم وهي تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار، وقد تطهرت كامل أراضيها من دنس التمرد .