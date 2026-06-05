دولار ترامب

تعود الولايات المتحدة إلى واحدة من أكثر المعارك السياسية والرمزية إثارة للجدل، بعد الحديث المتصاعد داخل الأوساط الجمهورية عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة اعتبرها معارضوه محاولة لتحويل السياسة إلى «عبادة شخصية»، بينما يراها أنصاره تكريساً لرجل أعاد تشكيل المشهد الأمريكي بصورة غير مسبوقة.

الفكرة التي أثارت ضجة واسعة في واشنطن لا تتعلق فقط بإضافة فئة نقدية جديدة، بل تمس تقليداً أمريكياً عمره أكثر من 150 عاماً، يقوم على منع وضع صور أشخاص أحياء على العملة الأمريكية. هذا التقليد لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل يعكس فلسفة سياسية أمريكية قائمة على رفض تمجيد الأفراد، مهما بلغت شعبيتهم أو نفوذهم.

ورغم أن ترامب لا يزال شخصية سياسية حاضرة بقوة في البيت الأبيض والمشهد الانتخابي، فإن طرح اسمه على الدولار يفتح الباب أمام معركة قانونية ودستورية معقدة. فالقوانين الأمريكية الحالية تمنع رسمياً وضع صورة أي شخصية لا تزال على قيد الحياة على العملات الورقية أو المعدنية، ما يعني أن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى تشريعات خاصة من الكونغرس، وربما إلى توافق سياسي يبدو شبه مستحيل في ظل الانقسام الحاد داخل الولايات المتحدة.

لكن المسألة تتجاوز القانون إلى الرمزية السياسية. فترامب لم يكن يوماً رئيساً تقليدياً، بل ظاهرة سياسية وإعلامية أعادت تعريف العلاقة بين السلطة والجمهور. ومنذ صعوده الأول عام 2016، نجح في بناء قاعدة شعبية تعتبره رمزاً «لأمريكا القوية»، وترى أن استهدافه المتكرر من خصومه دليل على حجم تأثيره الحقيقي داخل الدولة العميقة ومؤسسات الحكم التقليدية.

في المقابل، يرى الديمقراطيون أن وضع صورة ترامب على الدولار يمثل سابقة خطِرة قد تدفع أمريكا نحو نماذج سياسية تشبه الأنظمة الشعبوية، حيث تتحول الرموز الوطنية إلى أدوات دعائية مرتبطة بشخص الحاكم. ويخشى منتقدوه أن يؤدي ذلك إلى ضرب صورة المؤسسات الأمريكية التي قامت تاريخياً على تداول السلطة لا على تقديس الرؤساء.

ومع احتدام الجدل، يبقى السؤال الأهم: هل ينجح ترامب فعلاً في وضع صورته على الدولار؟

الواقع السياسي والقانوني يشير إلى أن المهمة ستكون شديدة الصعوبة، ليس فقط بسبب القيود القانونية، بل لأن القضية تمس هوية الدولة الأمريكية نفسها. ومع ذلك، فإن مجرد طرح الفكرة يكشف حجم التحول الذي أحدثه ترامب في الحياة السياسية الأمريكية، حيث بات قادراً على دفع البلاد إلى نقاشات كانت حتى سنوات قليلة مضت تبدو مستحيلة.

سواء تحولت الفكرة إلى حقيقة أم بقيت مجرد مشروع مثير للجدل، فإن «دولار ترامب» يعكس معركة أكبر داخل أمريكا: معركة الهوية، والسلطة، ومستقبل الديمقراطية الأمريكية في عصر الاستقطاب الحاد، والانقسام السياسي غير المسبوق داخل الولايات المتحدة.

عبدالحفيظ جمال – صحيفة الخليج

