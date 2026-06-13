تنفيذي الخرطوم يتفقد عمليات نبش ودفن رفاة الحرب

تواصلت بمحلية الخرطوم لليوم العاشر على التوالي عمليات نبش وإعادة دفن رفاة الحرب والتي تم دفنها اضطراريا قبالة شارع عبيد ختم جنوب دار القضاة.

ووجه المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عقب تفقده الموقع اليوم بتسريع عمليات استكمال نبش ونقل الرفاة للمقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف، فيما أكدت إدارة الطب العدلي عن بذل المزيد من الجهود لاستكمال العمل خلال القيد الزمني المحدد بإستهداف المواقع السكنية ذات الكثافة السكانية العالية والأسواق وحول الطرق الرئيسية كأولوية.

ووقف المدير التنفيذي للمحلية على عمليات إعادة تأهيل مستشفى جابر ابو العز لأمراض سكري الأطفال ومستشفى جابر ابو العز لأمراض سكري الكبار، حيث اطلع على بداية أعمال الصيانة والمزمع الفراغ منها خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أسابيع توطئة لإعادة افتتاح المرفقين الصحيين المهمين واللذان يخدمان قطاعات واسعة من المواطنين والأطفال المصابين بأمراض السكري.

كما وقف المدير التنفيذي على أعمال صيانة وإزالة المخالفات بشارع محمد نجيب حيث شملت إزالة الاكشاك والمواقع التجارية المحترقة والمدمرة بجانب إعادة تركيب اغطية المنهولات الخاصة بتصريف مياه الأمطار، حيث اشاد بالعمل والذي يتزامن مع إنفاذ خطة طوارئ الخريف للعام 2026.

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