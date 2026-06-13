الخارجية: لا شرعية لأي نظام تعليمي موازٍ.. ومستقبل الطلاب لن يكون رهينة للمليشيا

أعربت حكومة السودان عن بالغ استغرابها إزاء المحاولات المتكررة التي تقوم بها ما تُسمى بـ”تأسيس”، الذراع السياسية لمليشيا الجنجويد الإرهابية، لتحريف مضمون البيان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمتعلق بالامتحانات الوطنية السودانية، وتقديمه بصورة مضللة توحي بدعمه لأجندتها السياسية أو إضفاء أي شرعية على ترتيبات موازية للنظام التعليمي الوطني.

وأكدت الخارجية السودانية في بيان، أن بيان اليونيسف جاء واضحاً وصريحاً في تأكيد حق جميع الطلاب السودانيين في الجلوس لامتحان وطني موحد ومعترف به، كما حذر بجلاء من مخاطر الأنظمة التعليمية المتعددة والشهادات المجزأة وما يمكن أن تسببه من أضرار جسيمة لمستقبل الطلاب ووحدة البلاد ومؤسساتها الوطنية.

وقالت الخارجية، إن الجهة التي دأبت على استهداف المدارس والمؤسسات التعليمية، واحتلت عدداً كبيراً من المباني المدرسية وحولتها إلى ثكنات عسكرية، وتسببت في تشريد ملايين الأسر وحرمان مئات الآلاف من الطلاب من مواصلة تعليمهم أو الجلوس للامتحانات القومية، تحاول اليوم المتاجرة بمعاناة هؤلاء الطلاب وتوظيف قضاياهم الإنسانية لخدمة أهداف سياسية لا تمت بصلة لمصلحة التعليم أو مستقبل الأجيال السودانية.

وشددت حكومة السودان على أن الامتحانات القومية والشهادات الوطنية تمثلان اختصاصاً حصرياً لمؤسسات الدولة الشرعية، وتعكسان وحدة السودان ووحدة نظامه التعليمي، مؤكدة أنها لن تسمح بفرض أي واقع تعليمي موازٍ من شأنه تهديد مستقبل الطلاب أو المساس بالاعتراف الوطني والدولي بمؤهلاتهم الأكاديمية.

كما جددت الحكومة التزامها الراسخ بضمان حق جميع الطلاب السودانيين في التعليم والجلوس للامتحانات الوطنية أينما وجدوا، والعمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب، وتوفير البيئة الملائمة لاستمرار العملية التعليمية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي الوقت ذاته، أكدت الحكومة عزمها على مواصلة جهودها الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني، وإنهاء مظاهر الفوضى والانتهاكات التي تسببت فيها المليشيا الإرهابية، بما يضمن عودة الطلاب إلى مدارسهم وتمتعهم الكامل بحقهم في التعليم والحياة الكريمة.

إن مستقبل السودان تصنعه أجياله الشابة، وسيظل التعليم الوطني الموحد أحد أهم ركائز الدولة السودانية، ولن تسمح الحكومة بتحويله إلى أداة لخدمة مشاريع العنف أو التمزيق أو تقويض المؤسسات الوطنية.

التيار