الإعيسر: صمود الأبيض وكردفان أفشل حملات الشائعات والإعلام الوطني في مقدمة المعركة

أكد وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، صمود مواطني ولاية شمال كردفان ومدينة الأبيض في مواجهة حملات الشائعات والاستهداف، مشدداً على أن الإرادة الوطنية ماضية نحو تحرير كامل التراب السوداني، وأن الحملات الإعلامية المضللة لن تنال من عزيمة الشعب.

وقال الإعيسر في تصريح صحفي اليوم بالتلفزيون القومي، إن مدينة الأبيض ظلت عبر تاريخها مركزاً للإشعاع الفكري والثقافي والإعلامي، وأسهمت منذ فترة ما بعد الاستعمار في رفد البلاد بالمفكرين والأدباء والإعلاميين والسياسيين، الأمر الذي يعكس مكانتها الوطنية الرائدة.

وأشار إلى أن من أبرز شواهد الريادة الإعلامية في كردفان تأسيس صحيفة “كردفان” في مطلع القرن العشرين، وهي من أوائل الصحف الإقليمية في العالمين العربي والأفريقي، مبيناً أن هذا الإرث أسهم في ترسيخ وعي إنسان كردفان وقدرته على مواجهة الشائعات ودحضها.

وأوضح أن مبادرة وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بتخصيص مساحة بث مباشر من مدينة الأبيض، تهدف إلى إبراز صمود المدينة وأهلها، والتأكيد على تمسك مواطني كردفان بأرضهم في مواجهة التحديات، لافتاً إلى أن حملات الشائعات فشلت في بث الخوف بين المواطنين، وأن الواقع أثبت تماسك المجتمع وثباته.

وأكد الوزير أن الرسالة الإعلامية الوطنية تستهدف مخاطبة الداخل والخارج، وفضح حملات التضليل الإعلامي، مشيراً إلى أن المؤسسات الإعلامية القومية والولائية ستعمل صفاً واحداً دعماً لسكان كردفان ومدينة الأبيض.

وأضاف أن المؤسسات الإعلامية الوطنية ظلت حاضرة في مواقع الأحداث رغم التحديات، وقدمت تضحيات كبيرة، مؤكداً أنها تعمل وفق خطط مدروسة تتكامل مع الجهود الوطنية.

وفي سياق متصل، قال الإعيسر إن العمليات العسكرية الجارية في عدد من مناطق غرب كردفان ودارفور تؤكد مضي الإرادة الوطنية بثبات نحو استعادة كامل الأراضي السودانية.

وأشار إلى أن استهداف المدن بالطائرات المسيّرة يمثل عملاً يستهدف المدنيين والبنى التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والجامعات ومحطات الوقود، مستشهداً بما تعرضت له مدينة الأبيض وجامعة كردفان، معتبراً أن هذه الممارسات تناقض المزاعم المتعلقة بالديمقراطية والعدالة والمساواة.

وجدد الإعيسر تأكيد وقوف الدولة ومؤسساتها الإعلامية إلى جانب مواطني كردفان والأبيض، مؤكداً استمرار الدعم الإعلامي حتى تحقيق النصر واستعادة كامل التراب الوطني.

سونا