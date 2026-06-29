جمارك سواكن تُحبط محاولة تهريب أجهزة اتصالات حديثة داخل أمتعة الركاب

أحبطت دائرة جمارك ميناء عثمان دقنة بسواكن محاولة لتهريب كميات كبيرة من أجهزة الاتصالات الحديثة، شملت هواتف ذكية وأجهزة “ستارلينك” وأجهزة (واي فاي)، كانت مخبأة بعناية داخل أمتعة الركاب بغرض التمويه، إلا أن يقظة ومهنية منسوبي الاستخبارات الجمركية أسهمت في كشفها وضبطها قبل دخولها إلى الأسواق بصورة غير قانونية.

وأشاد مدير عام قوات الجمارك المكلف اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر، بالضبطية النوعية، مؤكداً أن قوات الجمارك تواصل أداء دورها في حماية الاقتصاد الوطني عبر إحكام الرقابة على المنافذ، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والركاب وفق الضوابط القانونية. كما دعا المتعاملين بالموانئ والمعابر إلى الإلتزام بالإجراءات الجمركية والقنوات الرسمية.

من جانبه، وصف مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر، اللواء شرطة مجدي مدني الشيخ، الضبطية بأنها ثمرة لليقظة والعمل الاحترافي الذي يميز منسوبي جمارك البحر الأحمر في التصدي لمحاولات التهريب.

وأوضح مدير دائرة جمارك ميناء عثمان دقنة، العميد شرطة حقوقي د. عصمت علي أوشيك، أن الضبطية شملت (20) حقيبة سفر كبيرة احتوت على (1759) هاتفاً ذكياً، و(25) جهاز “ستارلينك”، و(55) جهاز (واي فاي)، مؤكداً أن جمارك سواكن ستواصل أداء رسالتها في حماية الاقتصاد الوطني وتأمين المنافذ البحرية بكفاءة واقتدار.