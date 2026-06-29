“فورين بوليسي” تكشف ماذا كسبت واشنطن من “عملية الغضب الملحمي” ضد إيران وماذا خسرت؟

ذكرت مجلة “فورين بوليسي” أن محاولات توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط قد أسفرت عن عواقب وخيمة لواشنطن والعملية الأمريكية ضد إيران أدت إلى أسوأ سيناريو.وأضافت المجلة: “بدلا من ضمان التدفق الحر لموارد الطاقة، لم يؤد التدخل الأمريكي إلا إلى عرقلتها، وقد أكدت الحرب ضد إيران حقيقة بسيطة: توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يأتي بنتائج عكسية”.

وأشارت المجلة إلى أن عملية “الغضب الملحمي” الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير قد أدت إلى “أخطر سيناريو لأزمة النفط”.

وشنت القوات الأمريكية يوم أمس ضربات على جزيرة سيريك جنوبي إيران، وقالت إنها استهدفت أبراج مراقبة ومنصات إطلاق صواريخ، في حين أعلن الحرس الثوري التصدي للهجوم.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت، الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي على مواقع في السواحل الجنوبية لإيران، ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وخرق لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأوضحت طهران أن الهجمات الأمريكية استهدفت منشآت للمراقبة الساحلية، معتبرة أنها تشكل خرقا مباشرا للبند الأول من مذكرة التفاهم.

كما أشارت إلى أن الهجوم الإسرائيلي على لبنان “بالتنسيق” مع واشنطن يمثل انتهاكا إضافيا لبنود الاتفاق.

المصدر: RT + “فورين بوليسي”