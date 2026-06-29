تتواصل فعاليات معرض “الصورة تحكي: صمود الوطن.. التعافي وفرحة العودة” اليوم الإثنين بمركز أم درمان الثقافي.
وشهد المعرض الذي ينظمه نادي الإعلام السوداني في الفترة من 27- 29 يونيو الجاري إقبالا متزايدا من قيادات العمل التنفيذي بالدولة وأجهزة الإعلام والقنوات الفضائية إلى جانب طلاب الجامعات والجمعيات الطوعية والجمهور.
وأعلن رئيس نادي الإعلام السوداني الأستاذ عبد الله بشير أن الفعالية تأتي بمشاركة 13 من المصورين والتشكيليين السودانيين المقيمين بالداخل والخارج، وأوضح ان اللجنة المنظمة قررت تمديد المعرض يوما إضافيا لينتهي اليوم الإثنين 29 يونيو لتمكين أكبر قدر من المهتمين من زيارة المعرض.
وأشار بشير إلى أن المعرض يشمل ثلاثة اقسام رئيسية تعكس ذاكرة الوطن وملامح الأرض التي لا تنسى، وقسم بعنوان (في عتمة الحرب) وهو مخصص لتوثيق جانب من انتهاكات المليشيا ضد المواطنين خلال تواجدها بولاية الخرطوم، وقسم ثالث لمشاهد توثق للحظات الأولى لدخول القوات المسلحة والتلاحم مع المواطنين، إضافة لجزء مخصص لفترة العودة بعنوان: سودان الغد: إرادة البناء والتعمير.
وأشار بشير إلى أن المعرض سينتقل خلال الفترة المقبلة إلى محليات ولاية الخرطوم وعدد من مدن السودان.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تشهد أول معرض فوتوغرافي تشكيلي منذ ثلاث سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.