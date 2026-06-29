الخرطوم تشهد أول معرض فوتوغرافي تشكيلي منذ ثلاث سنوات

تتواصل فعاليات معرض “الصورة تحكي: صمود الوطن.. التعافي وفرحة العودة” اليوم الإثنين بمركز أم درمان الثقافي.

وشهد المعرض الذي ينظمه نادي الإعلام السوداني في الفترة من 27- 29 يونيو الجاري إقبالا متزايدا من قيادات العمل التنفيذي بالدولة وأجهزة الإعلام والقنوات الفضائية إلى جانب طلاب الجامعات والجمعيات الطوعية والجمهور.

وأعلن رئيس نادي الإعلام السوداني الأستاذ عبد الله بشير أن الفعالية تأتي بمشاركة 13 من المصورين والتشكيليين السودانيين المقيمين بالداخل والخارج، وأوضح ان اللجنة المنظمة قررت تمديد المعرض يوما إضافيا لينتهي اليوم الإثنين 29 يونيو لتمكين أكبر قدر من المهتمين من زيارة المعرض.

وأشار بشير إلى أن المعرض يشمل ثلاثة اقسام رئيسية تعكس ذاكرة الوطن وملامح الأرض التي لا تنسى، وقسم بعنوان (في عتمة الحرب) وهو مخصص لتوثيق جانب من انتهاكات المليشيا ضد المواطنين خلال تواجدها بولاية الخرطوم، وقسم ثالث لمشاهد توثق للحظات الأولى لدخول القوات المسلحة والتلاحم مع المواطنين، إضافة لجزء مخصص لفترة العودة بعنوان: سودان الغد: إرادة البناء والتعمير.

وأشار بشير إلى أن المعرض سينتقل خلال الفترة المقبلة إلى محليات ولاية الخرطوم وعدد من مدن السودان.

سونا