رئيس الوزراء غادر (قروبات) الواتس ولم يغادر منصبه! ■ د. كامل إدريس سافر إلى لندن في زيارة شخصية معلنة سلفًا. ■ طاقم مكتب رئيس الوزراء لم يصحب د. كامل في رحلته الحالية .. ■ رئيس الوزراء باقٍ في منصبه حتى إشعار آخر .. ■ لا تعديل وزاري في الوقت الراهن. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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