لاول مرة من العاصمة الخرطوم وزير الصحة الاتحادي يقف علي سير امتحانات التخصصات الطبية

وقف وزير الصحة الاتحادي د. هيثم عوض الله الوزير المشرف علي مجلس التخصصات الطبية عصر اليوم علي سير امتحانات الجزء الأول للتخصصات المختلفة، التي ينظمها المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية في 18 مركز داخل و خارج البلاد .

حيث وقف الوزير علي مركز جامعة العلوم و التقانة بأمدرمان، و ذلك بحضور بروفيسور أحمد عوض الجمل أمين الشئون العلمية بالجامعة، ود. طلال حسين سيد مدير مركز جامعة العلوم والتقانة.

وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية، الأشعة، طب المجتمع، طب وجراحة العيون، الطوارئ، الأنف والأذن والحنجرة، طب الأسنان، الأطفال، الجلدية والتناسلية، والنساء والتوليد.

جلس للامتحانات بمركز جامعة العلوم والتقانة عدد (752) طبيباً وطبيبة من مختلف التخصصات، من جملة (5200) جلسوا للامتحان في 18 مركز داخل و خارج السودان

وذلك في إطار جهود المجلس لتأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءة الاختصاصيين.

أشاد الوزير خلال زيارته لمركز الامتحان بالترتيبات والتنظيم، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة تدريبية وأكاديمية ملائمة لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.

كما أشار الوزير إلى أن هذه هي أول امتحانات للتخصص تُعقد بالخرطوم ،بعد تحريرها، مثمناً دور جامعة العلوم و التقانة والجامعات الأخرى و المراكز التي شهدت انعقاد الامتحانات في المراكز المختلفة.

مثمنيا دور مجلس التخصصات الطبية في مواصلة اعماله رغم الأوضاع المعقدة و كذلك مثمنا دور الاطباء و ان هذا العدد من النواب الجدد سيكون دعما حقيقيا لاستقرار الخدمات الطبية بالمستشفيات المختلفة.

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