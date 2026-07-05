أعلن اللواء شرطة (حقوقى) تاج الدين حبيب الله عبد المالك مدير الإدارة العامة للسجل المدني عن إنطلاق خطة إستراتيجية للتحول الرقمى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية للتطوير تشمل التقانة والمعلومات والأحوال المدنية

جاء ذلك خلال مخاطبته الطابور الشهرى للقوة صباح اليوم بحضور السادة مديروا الدوائر والإدارات والضباط وضباط الصف والجنود

وأعلن سيادته أن المرحلة الورقية أصبحت من الماضى بحسب التوجه العام لرئاسة قوات الشرطة نحو حوكمة المعلومات والبيانات إلكترونيا

وأكد أن السجل المدني هو حجر الأساس في هذا التحول بإعتباره المرجعية الأساسية لبيانات المواطنين

وثمن سيادته الأدوار المتعاظمة والمجهودات الكبيرة التى بذلتها قوات السجل المدنى فى تأمين الهوية وصونها وحمايتها بتأمين البيانات الشخصية من عمليات الإختراق والإستهداف

فقد وجه مدير الإدارة العامة للسجل المدني بضرورة رفع الحس الأمنى لدى القوات والالتزام بالضبط والربط والإهتمام بتهيئة بيئة العمل مع تجويد الأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر السجل المدنى يعلن نهاية عهد الورق ويبدأ خطة التحول الرقمي بثلاثة محاور إستراتجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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