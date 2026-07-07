بدء المرحلة الثانية من العودة الطوعية للسودانيين بمصر

بدأت مساء اليوم المرحلة الثانية من العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة للبلاد من مصر التي تستهدف تفويج مائة باص على متنهم خمسة آلاف سوداني وذلك برعاية الأمانة العامة لديوان الزكاة.

حيث غادرت اليوم من عابدين بالقاهرة اليوم عشرة بصات يحملون على متنهم (500) عائد.

واكد المهندس محمد وداعة رئيس لجنة العودة الطوعية استمرار عمليات التفويج لكافة السودانيين الراغبين في العودة الطوعية من جمهورية مصر العربية، مبينا ان اللجنة بدأت مساء اليوم المرحلة الثانية من التعاون مع الديوان لاكتمال عودة عشرة الف مواطن.

وقال إن ديوان الزكاة وعد باستمرار عمليات التفويج، فضلا عن تفويج الغارمين بالسجون المصرية عقب سداد الالتزامات المالية.

ودعا بالتقيد بارشادات اللجنة فيما يتعلق بالامتعة المسموح بها لتفادي المعوقات التي تصاحب تكدس الامتعة.

سونا