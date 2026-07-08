نائبة مدعي الجنائية الدولية تستمع لشهادة ضحايا دارفور

قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن نائبة المدعي العام نزهة شميم خان أجرت لقاءات مع لاجئين ومتضررين من النزاع في دارفور خلال زيارة إلى شرق تشاد، واستمعت خلالها إلى شهادات ضحايا بشأن الانتهاكات المرتكبة في الإقليم.
وأفادت المحكمة، بأن شميم خان “زارت مخيمي فرشانا وقوز بيدا للاجئين السودانيين، حيث أكدت للضحايا أن التحقيقات التي تجريها المحكمة تعتمد بصورة أساسية على إفادات أبناء دارفور وشهاداتهم، باعتبارها عنصرا محوريا في بناء القضايا المنظورة أمام المحكمة”.
وأضافت المحكمة أن الأدلة التي جمعها فريق التحقيق “تشير إلى مزاعم بارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة بحق سكان دارفور، تشمل أعمال اضطهاد وعنف جنسي على نطاق واسع، في إطار التحقيقات المستمرة بشأن الأوضاع في الإقليم”.
العربية_السودان
هبة علي
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