البرهان .. أهنئ إسبانيا بفوزها بكأس العالم

هنأ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مملكة إسبانيا بمناسبة فوز منتخبها بلقب كأس العالم. وكتب البرهان، في تدوينة على صفحته بمنصة «إكس»: “أتقدم بالتهنئة إلى مملكة إسبانيا بمناسبة فوز منتخبها بلقب كأس العالم، بعد الأداء المميز والراقي الذي قدمه الفريق طوال البطولة”

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